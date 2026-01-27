Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία νοσηλεύονται οι τρεις Έλληνες τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις τραυματίες έχουν πλήρη επαφή με το περιβάλλον και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καθησυχαστική.

Ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της Τιμισοάρα, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των τραυματιών και προσφέρει βοήθεια.

Στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία μεταφέρθηκαν οι Έλληνες τραυματίες και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο, ενώ ταξίδευαν για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών.

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και καθησυχαστική. Από κοντά τους βρίσκεται ο Έλληνας κάτοικος της Τιμισοάρα, Γιώργος Καραμήτρος, που έσπευσε να τους στηρίξει και να προσφέρει βοήθεια. Όπως δήλωσε στο Star «είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες έχουν πλήρη επαφή με το περιβάλλον: «Τους είδα και τους τρεις και έχουν επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί».

Ο κ. Καραμήτρος επεσήμανε το υψηλό επίπεδο του νοσοκομείου, χαρακτηρίζοντάς το «ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, μεγάλο, πανεπιστημιακό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άμεση ανταπόκριση των ελληνικών αρχών, λέγοντας πως «ο πρόξενος ήρθε άρον-άρον και στάθηκε από την πρώτη στιγμή».

Οι τραυματίες υποβάλλονται σε εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως προληπτικού χαρακτήρα. «Υποχρεωτικά τους κάνουν γενικές, σωματικές και κρανιακές εξετάσεις. Μου είπαν ότι είναι καλά, δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο κ. Καραμήτρος, επισημαίνοντας ότι αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τα τραύματά τους μέσα στις επόμενες ώρες.