Βαρύ πένθος επικρατεί στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα μετά τον τραγικό χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Από νωρίς, φίλοι της ομάδας και πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών. Στο σημείο άφησαν κασκόλ του ΠΑΟΚ, λουλούδια και αναμμένα κεριά, δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο μνημείο σε ένδειξη σεβασμού και θλίψης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το τραγικό δυστύχημα:

«Πράγματι, είναι μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανώς, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά, η επίδρασή της είναι τεράστια. Ζούμε ακόμα σε επίπεδα έντασης. Η θλίψη είναι τεράστια! Δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ατόμων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι και λυπάμαι πολύ για αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη.

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να τους υποστηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Στιγμές βαθιάς θλίψης εκτυλίσσονται στην Τούμπα, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ εισέρχονται στη Θύρα 4, όπου έχει αναρτηθεί το συγκινητικό πανό: «Καλό παράδεισο αδέρφια».

Λίγο μετά τις 20:00, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο γήπεδο, κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Παίκτες, προπονητής και μέλη του συλλόγου βρέθηκαν εκεί μαζί με τους οπαδούς του Δικεφάλου, για να αποδώσουν φόρο τιμής και να θρηνήσουν την απώλεια των επτά αδικοχαμένων φίλων της ομάδας.

Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν με αναμμένα φαναράκια προς τη Θύρα 4, όπου δεσπόζει το πανό με το μήνυμα «Καλό παράδεισο, αδέρφια», σε μια σιωπηλή αλλά γεμάτη συναίσθημα στιγμή πένθους και ενότητας.

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, παραμένει σταθερή, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου της αστυνομίας, Αλεξάνδρας Απετρόβιτσι, στο GOLAZO.ro.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Οι σημαίες με τον δικέφαλο αετό κυματίζουν μεσίστιες, αποτίοντας φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους. Άναψαν κεριά, άφησαν κασκόλ και μια ασπρόμαυρη φανέλα με τη φράση «Καλό παράδεισο». Παρόντες ήταν και αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας.