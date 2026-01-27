Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Μανώλης Μητσιάς, βαθιά συγκλονισμένος, εξέφρασε τη συναισθηματική του φόρτιση και την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Στούντιο 4.

Ο Μητσιάς τόνισε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή «τα λόγια μοιάζουν φτωχά» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής, καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση λίγο πριν φτάσει στο πλατό και δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση. Μίλησε για την αγάπη του προς τον Δικέφαλο του Βορρά, τονίζοντας πως σε τέτοιες στιγμές τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. «Είμαι ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Τι να λέμε τώρα… ό,τι και αν πούμε είναι λίγο μπροστά σε αυτά που ζουν οι συγγενείς», ανέφερε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Μανώλης Μητσιάς αποκάλυψε, πως και στο παρελθόν έχει χρειαστεί να τραγουδήσει, ενώ βίωνε προσωπικές απώλειες. «Σαν καλλιτέχνης το έχεις συνηθίσει να ζεις μια τραγωδία και, αν πρέπει να τραγουδήσεις, πρέπει να το κάνεις αναγκαστικά. Να αλλάξεις, να καταπατήσεις τα συναισθήματά σου. Ο κάτω κόσμος δεν ξέρει σε τι μπορείς να υποφέρεις» είπε, εξηγώντας πως υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από εκείνον για το μεροκάματό τους, πέρα φυσικά από το κοινό.

Αναφέρθηκε επίσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της ζωής του. «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, είχα πρεμιέρα στα “Δειλινά” και μου τηλεφώνησαν από τη Θεσσαλονίκη ότι αύριο έχουμε κηδεία», σημείωσε ο ερμηνευτής, περιγράφοντας πώς χρειάστηκε να σταθεί στη σκηνή παρά τον προσωπικό του πόνο.

«Έχω ακολουθήσει πολλές φορές τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, με φίλους και παρέα, αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα, τα κάναμε κι εμείς σαν νέοι», πρόσθεσε, αποφεύγοντας ωστόσο να επεκταθεί περισσότερο για το δυστύχημα στη Ρουμανία.