Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας με τη Λιόν στο πλαίσιο του Europa League.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Σάκη Λαγογιάννη, φίλου και ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, οι οπαδοί ήταν εξαιρετικά χαρούμενοι και ανυπόμονοι για τον αγώνα, τον οποίο «τον περίμεναν πώς και πώς».

Τα παιδιά ταξίδευαν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος που τα είδε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα.

Συγκλονίζει η μαρτυρία φίλου των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία. Οι φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν, στο πλαίσιο του Europa League.

Ο Σάκης Λαγογιάννης, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, περιέγραψε μιλώντας στο MEGA πως τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα για το ταξίδι. «Τον περίμεναν πώς και πώς», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πολυαναμενόμενο αγώνα.

«Πήγαιναν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό», πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι είχε δει κάποιους από τους φιλάθλους λίγες μόλις ώρες πριν ξεκινήσουν το μοιραίο τους ταξίδι.

Οι οπαδοί προέρχονταν από συνδέσμους της Ημαθίας, της Κατερίνης και της δυτικής Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, τρεις από τους νεκρούς κατάγονταν από την περιοχή της Αλεξάνδρειας και ένας από την Κατερίνη.

Σύμφωνα με το MEGA, δύο ακόμη φίλοι του ΠΑΟΚ ακύρωσαν την τελευταία στιγμή το ταξίδι τους με το μοιραίο βαν, αποφεύγοντας έτσι την τραγωδία.

«Μου επιβεβαίωσαν από την πρεσβεία ότι σκοτώθηκε ο αδερφός μου»

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας 30χρονος από τη Θεσσαλονίκη. Ο αδελφός του δήλωσε στο MEGA ότι επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία, η οποία του επιβεβαίωσε τον θάνατο του συγγενή του.

«Είναι τρεις τραυματίες, ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα σχεδόν τίποτα. Το μόνο που μίλησα ήταν Πρεσβεία και με επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός. Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν εμένα τηλέφωνο. Και από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς, έως που μίλησα εγώ με το παλικάρι. Μου είπε αυτός και μετά πήρα τηλέφωνο Πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους επτά νεκρούς. Τι να σου πω τώρα; Εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι… επειδή απ’ ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους στράβωσε το τιμόνι μόνο του», είπε συγκλονισμένος.