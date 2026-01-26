Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η συνοδεία του βρίσκονται πλέον στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με επίθεση, ενώ η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι «θα απαντήσει».

Το Κατάρ προειδοποίησε πως δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους του για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση.

Η Κεντρική Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι η ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln έχει εισέλθει στην περιοχή ευθύνης της.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» και η συνοδεία του έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με επίθεση, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι «θα απαντήσει».

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, το Κατάρ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους του για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Η Κεντρική Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε πως η ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln έχει ήδη εισέλθει στην περιοχή ευθύνης της.

Η ανάπτυξη της «αρμάδας», όπως τη χαρακτήρισε ο Τραμπ, ακολούθησε την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη». Ο Αμερικανός πρόεδρος, από το Νταβός, είχε δηλώσει πως «αν δεν σταματήσουν με τα πυρηνικά, θα ξανασυμβεί» επίθεση όπως αυτή του καλοκαιριού.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν «τεράστιο στόλο» που κατευθύνεται προς το Ιράν, «για κάθε περίπτωση», προσθέτοντας ωστόσο ότι «ίσως να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε».

BREAKING: USS Abraham Lincoln aircraft carrier accompanied by destroyers has arrived in the Middle East and is now within striking range of Iran. pic.twitter.com/uMHwMQ8JNZ — Current Report (@Currentreport1) January 25, 2026

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει την ιρανική ηγεσία να μην προχωρήσει σε δολοφονίες ειρηνικών διαδηλωτών ή εκτελέσεις συλληφθέντων, καθορίζοντας αυτές τις δύο ενέργειες ως «κόκκινες γραμμές» για πιθανή αμερικανική απάντηση.

Ανάπτυξη για «ασφάλεια και σταθερότητα»

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε ότι η αποστολή του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην «προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Στην ομάδα κρούσης του «Λίνκολν» συμμετέχουν τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους – τα USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance και USS Michael Murphy – καθώς και μαχητικά F-35C και ελικόπτερα MH-60R/S.

Η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει στο παρελθόν τις δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή σε περιόδους έντασης, κυρίως για αμυντικούς λόγους. Το Πεντάγωνο μετακινεί τώρα επιπλέον μαχητικά και συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, ενώ το Σαββατοκύριακο ανακοίνωσε άσκηση «για την επίδειξη αεροπορικής ισχύος μάχης».

Η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της αντιδρούν

Σύμφωνα με το πρακτορείο Nournews, ο στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λάθος υπολογισμό». Δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είναι έτοιμοι «να εκτελέσουν τις εντολές του Αρχιστράτηγου».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, στρατηγός Ρεζά Ταλαεΐ-Νικ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με «πιο επώδυνη και αποφασιστική απάντηση». Παράλληλα, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και την Υεμένη απείλησαν με νέες επιθέσεις.

Οι Χούθι της Υεμένης υπαινίχθηκαν ότι ενδέχεται να επαναλάβουν τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, δημοσιεύοντας βίντεο με τη λεζάντα «Σύντομα». Επαναπροβλήθηκαν επίσης πλάνα από την επίθεση του Ιανουαρίου 2024 στο δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda, στο πλαίσιο της εκστρατείας υπέρ των Παλαιστινίων.

Απειλές για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Η ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση Καταΐμπ Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, προειδοποίησε ότι τυχόν επίθεση κατά του Ιράν θα οδηγήσει σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπός της ανέφερε πως «ο πόλεμος κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα είναι εκδρομή για πικνίκ».

Η Χεζμπολάχ σε επιφυλακή

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, επίσης σύμμαχος του Ιράν, δήλωσε ότι προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ, χωρίς να αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Ο ηγέτης της, σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, ανέφερε πως η οργάνωση είναι «αποφασισμένη να αμυνθεί» και ότι οι λεπτομέρειες της δράσης της θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στο πεδίο.

Η στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους, του εναέριου χώρου ή των χωρικών τους υδάτων για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τόνισαν ότι θα επιδιώξουν διπλωματικές λύσεις μέσω διαλόγου για την αποκλιμάκωση της κρίσης.