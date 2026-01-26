Λόγω του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, ο Πρωθυπουργός δεν θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη για το απόγευμα συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator» στο Ωδείο Αθηνών.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας.

Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο – Αγνοείται 40χρονη

Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, προκαλώντας τραγωδία και συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, καταγράφηκε συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την εκκωφαντική έκρηξη.

Στο υλικό διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο, ενώ φλόγες κατακαίνε το κτίριο. Πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους εργαζόμενους.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι εικόνες από το σημείο είναι δραματικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρέσσερις γυναίκες έχουν ανασυρθεί νεκρές. Μία ακόμη εργαζόμενη, μητέρα τριών παιδιών, παραμένει αγνοούμενη, με τις έρευνες να συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τη στιγμή που οι παρευρισκόμενοι συνειδητοποιούν το εύρος της τραγωδίας και την ανείπωτη απώλεια για την τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα θύματα

“Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους. Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων“.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά ξέσπασε πριν τις 4.00 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Αρχικά ακούστηκε έκρηξη λόγω της οποίας άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε στο κέντρο των Τρικάλων, ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των υνάμεων. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο σημείο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η μονάδα λειτουργούσε σε 24ωρη βάρδια, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια». Μητσοτάκης για τα Τρίκαλα: Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων Αναφορά στο τραγικό δυστύχημα σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα έκανε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι «η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων ενώ η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες». Τόνισε επίσης, ότι στις δύσκολες συγκυρίες που διάγουμε είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία υπογραμμίζοντας ότι προχωράμε σε αχαρτογράφητα νερά και η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα.