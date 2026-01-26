Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία διεξάγει έρευνες για να αποδοθούν ευθύνες σχετικά με το περιστατικό.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη συνδυασμού των αξιών και της ισχύος ειδικά σε δύσκολες εποχές, σημειώνοντας πως «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», επισημαίνοντας πως «η Πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας».

Παράλληλα, σημείωσε πως είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της χώρας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία. Πρόσθεσε ότι η πολιτική σταθερότητα, ως εθνική αναγκαιότητα, βρίσκεται σήμερα σε «αχαρτογράφητα νερά».

Επιστολική ψήφος και Απόδημος Ελληνισμός

Αναφερόμενος στην επέκταση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Όπως είπε, οι έδρες Επικρατείας θα επανέλθουν στις 12, ενώ το όριο εισόδου των κομμάτων παραμένει στο 3%. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου. Οι διαβουλεύσεις, όπως ανέφερε, θα ξεκινήσουν άμεσα.

Μεταρρυθμίσεις για πιο φιλικό κράτος

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ρυθμίσεις που στοχεύουν σε ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. Όπως είπε, η αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος», τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται.

Πρόσθεσε ότι προωθούνται μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος

Αναφερόμενος στις αυξήσεις μισθών, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τους τις σημαντικές μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των αποδοχών τους.

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες, επισημαίνοντας πως «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο με στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος».