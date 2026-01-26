Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται σε περιστατικό σε σχολική μονάδα στις Σέρρες.

Η αναστολή έρχεται βάσει της προβλεπόμενης νομοθεσίας, όπως ενημερώνει το υπουργείο Παιδείας.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ζητήσει ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις για την καθυστέρηση και έλλειψη ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται σε περιστατικό το οποίο σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Κυριακής, η απόφαση για την αναστολή ελήφθη βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία κινήθηκε άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ζήτησε ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις για την καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, «το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων».

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης καλείται να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Η έρευνα θα αφορά όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και φορείς, χωρίς καμία εξαίρεση, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι πιθανές ευθύνες και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Η καταγγελία της μητέρας: «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως αναφέρει η μητέρα, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου. Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του 13χρονου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια».