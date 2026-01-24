Καθηγήτρια σε σχολείο στις Σέρρες φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία 13χρονο μαθητή, υποστηρίζοντας ότι προκαλούσε φασαρία.

Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς η ίδια καθηγήτρια είχε προβληματική συμπεριφορά, που είχε ήδη κινητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Προηγούμενο περιστατικό αφορούσε την ίδια καθηγήτρια που ταύτισε μια αδέσποτη γάτα στο σχολικό προαύλιο με τον πατέρα της, γεγονός που προκάλεσε εσωτερική έρευνα.

Μετά το φίμωμα του μαθητή, η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να δέσει τα χέρια του μαθητή με χαρτοταινία.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά της καθηγήτριας στις Σέρρες, η οποία φίμωσε έναν μαθητή με μονωτική ταινία, υποστηρίζοντας ότι έκανε φασαρία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο αλλά φαίνεται πως αποτελεί την κορυφή ενός προβληματικού ιστορικού συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από το σχολικό περιβάλλον, η 60χρονη καθηγήτρια είχε προκαλέσει ήδη προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η συμπεριφορά της είχε γίνει αντιληπτή αρκετές φορές, με πιο χαρακτηριστικό περιστατικό πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα. Όπως αναφέρουν οι πηγές, η καθηγήτρια φέρεται να ταύτισε την γάτα με τον… πατέρα της, γεγονός που κινητοποίησε έντονα τη σχολική κοινότητα και οδήγησε στην έναρξη εσωτερικής έρευνας σχετικά με το ιστορικό της.

Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε με το σοκαριστικό χθεσινό περιστατικό. Κατά την πρώτη διδακτική ώρα, η καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή, επικαλούμενη την αναστάτωση που προκαλούσε με τους συμμαθητές του. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι στη συνέχεια φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν άλλο μαθητή της ίδιας ηλικίας να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στις αρχές, και η 60χρονη καθηγήτρια συνελήφθη από την Ασφάλεια Σερρών. Σήμερα, η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις πρακτικές και τη συμπεριφορά εκπαιδευτικών απέναντι σε ανήλικους μαθητές.

Το περιστατικό έχει αναδείξει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι θα διερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Σέρρες: «Του είπε “θα σε κάνω μούμια”» λέει η μητέρα του 13χρονου που κατήγγειλε καθηγήτρια ότι τον φίμωσε με ταινία

Η μητέρα του 13χρονου μίλησε στο newsit.gr για το περιστατικό που όπως λέει σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22.1.26).

Όπως περιγράφει η μητέρα του μαθητή: «Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε στην πρώτη διδακτική ώρα. Είχαν ως μάθημα τα λογοτεχνικά κείμενα με τη διευθύντρια και όλα τα παιδιά συζητούσαν για μία εργασία. Ξαφνικά η διευθύντρια ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του να του κλείσει το στόμα γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τον ακούει άλλο. Η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει αυτό και πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Το παιδί έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα και μετά τον βρήκε η βασική φιλόλογος και του έλυσε τα χέρια».

Η μητέρα περιγράφει με σοκαριστικές λεπτομέρειες τη συμπεριφορά της διευθύντριας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος: «Σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος η διευθύντρια του έλεγε: “Θα σε κάνω μούμια, θα σε κάνω μούμια”. Και χθες όταν τον είδε του είπε ότι έφερε μεγαλύτερη ταινία και ότι θα τον δέσει πιο σφιχτά. Ο γιος μου της απάντησε “όχι” και έφυγε».

«Εν έτη 2026 στέλνουμε τα παιδιά μας σε προστατευμένο υποτίθεται περιβάλλον για να είναι ασφαλείς και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά μας για να βγουν έτοιμοι πολίτες στην κοινωνία, να είναι δυνατά, όμως έρχονται αντιμέτωπα με τέτοιες καταστάσεις. Και πού; Στο σχολικό περιβάλλον».

Παράλληλα, η μητέρα τονίζει την ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού και τον τρόπο που προσπαθούν να το στηρίξουν: «Ο γιος μου προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και με τη δική μας βοήθεια. Είναι πολύ αγχωμένος, στρεσαρισμένος. Το πιο σημαντικό από όλη τη διαδικασία είναι πως έχει καταλάβει ότι δεν θα πρέπει να δέχεται αυτές τις πράξεις προς τον εαυτό του και να είναι πιο δυνατός και ότι θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη και την αστυνομία για να προφυλαχθεί».