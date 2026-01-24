Συνελήφθη καθηγήτρια σε σχολείο των Σερρών, καθώς φίμωσε με μονωτική ταινία μαθητή 13 ετών εν ώρα μαθήματος, επειδή έκανε φασαρία.

Η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία, πράξη που το παιδί υπάκουσε υπό καθεστώς φόβου.

Στη σύλληψη καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία εν ώρα μαθήματος σε σχολείο των Σερρών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα 13χρονου μαθητή, επειδή έκανε φασαρία.

Η καθηγήτρια δεν έμεινε εκεί, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να έδωσε εντολή σε έτερο μαθητή, να πάρει χαρτοταινία και να δέσει τα χέρια του «ατίθασου» συμμαθητή του. Το παιδί κατά τα φαινόμενα δεν αντιστάθηκε στην εντολή της καθηγήτριας και υπό καθεστώς φόβου «εκτέλεσε» την εντολή της.

Ο μαθητής επιστρέφοντας στο σπίτι του, εξιστόρησε στη μητέρα του τα όσα είχαν συμβεί και μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Κατόπιν αυτού, η καθηγήτρια συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί.