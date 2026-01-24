Ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα επιβλήθηκε σε 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, κατηγορούμενη για φίμωτρο με μονωτική ταινία ενός μαθητή και δέσιμο των χεριών του με χαρτοταινία.

Η κατηγορούμενη στην απολογία της υποστήριξε ότι αυτή τοποθέτησε τη χαρτοταινία, στη συνέχεια βγήκε από την τάξη και όταν επέστρεψε βρήκε τον μαθητή δεμένο.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία.

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, επέβαλε το δικαστήριο στην 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην απολογία της είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία, στη συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 14χρονο. Η 60χρονη έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης.

Υπουργείο Παιδείας: Προχωρούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

«Του είπε “σήμερα θα σε δέσω πιο σφιχτά”» – Τι κατήγγειλε η μητέρα του 13χρονου για την καθηγήτρια που τον φίμωσε

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο αλλά φαίνεται πως αποτελεί την κορυφή ενός προβληματικού ιστορικού συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από το σχολικό περιβάλλον, η 60χρονη καθηγήτρια είχε προκαλέσει ήδη προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η συμπεριφορά της είχε γίνει αντιληπτή αρκετές φορές, με πιο χαρακτηριστικό περιστατικό πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα. Όπως αναφέρουν οι πηγές, η καθηγήτρια φέρεται να ταύτισε την γάτα με τον… πατέρα της, γεγονός που κινητοποίησε έντονα τη σχολική κοινότητα και οδήγησε στην έναρξη εσωτερικής έρευνας σχετικά με το ιστορικό της.

Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε με το σοκαριστικό χθεσινό περιστατικό. Κατά την πρώτη διδακτική ώρα, η καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή, επικαλούμενη την αναστάτωση που προκαλούσε με τους συμμαθητές του. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι στη συνέχεια φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν άλλο μαθητή της ίδιας ηλικίας να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Η μητέρα του 13χρονου μίλησε στο newsit.gr για το περιστατικό που όπως λέει σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22.1.26).

Όπως περιγράφει η μητέρα του μαθητή: «Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε στην πρώτη διδακτική ώρα. Είχαν ως μάθημα τα λογοτεχνικά κείμενα με τη διευθύντρια και όλα τα παιδιά συζητούσαν για μία εργασία. Ξαφνικά η διευθύντρια ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του να του κλείσει το στόμα γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τον ακούει άλλο. Η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει αυτό και πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Το παιδί έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα και μετά τον βρήκε η βασική φιλόλογος και του έλυσε τα χέρια».

Η μητέρα περιγράφει με σοκαριστικές λεπτομέρειες τη συμπεριφορά της διευθύντριας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος: «Σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος η διευθύντρια του έλεγε: “Θα σε κάνω μούμια, θα σε κάνω μούμια”. Και χθες όταν τον είδε του είπε ότι έφερε μεγαλύτερη ταινία και ότι θα τον δέσει πιο σφιχτά. Ο γιος μου της απάντησε “όχι” και έφυγε».

«Εν έτη 2026 στέλνουμε τα παιδιά μας σε προστατευμένο υποτίθεται περιβάλλον για να είναι ασφαλείς και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά μας για να βγουν έτοιμοι πολίτες στην κοινωνία, να είναι δυνατά, όμως έρχονται αντιμέτωπα με τέτοιες καταστάσεις. Και πού; Στο σχολικό περιβάλλον».

Παράλληλα, η μητέρα τονίζει την ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού και τον τρόπο που προσπαθούν να το στηρίξουν: «Ο γιος μου προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και με τη δική μας βοήθεια. Είναι πολύ αγχωμένος, στρεσαρισμένος. Το πιο σημαντικό από όλη τη διαδικασία είναι πως έχει καταλάβει ότι δεν θα πρέπει να δέχεται αυτές τις πράξεις προς τον εαυτό του και να είναι πιο δυνατός και ότι θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη και την αστυνομία για να προφυλαχθεί».