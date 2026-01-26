Με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ επανέρχεται ο Αρκάς με νέο σκίτσο, το οποίο σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις παθογένειες της κοινωνίας. Στο σκίτσο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χαρακτηριστικός ηλικιωμένος ήρωας του σκιτσογράφου εμφανίζεται να λέει: «Ένας είναι ο εχθρός: ο ανορθολογισμός!», δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο του μηνύματος.

Η λιτή αλλά απόλυτα στοχευμένη φράση συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική εικονογραφική γραφή του Αρκά, με τον ήρωα να υψώνει το δάχτυλο, σαν να απευθύνει προειδοποίηση ή μάθημα. Το σκίτσο λειτουργεί ως σχόλιο για μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας και η απόρριψη της επιστημονικής γνώσης κερδίζουν έδαφος στον δημόσιο διάλογο.

Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος του, δεν κατονομάζει πρόσωπα ή καταστάσεις. Αντίθετα, επιλέγει μια γενική αλλά ουσιαστική αναφορά στον «ανορθολογισμό», αφήνοντας στον αναγνώστη να κάνει τις συνδέσεις του με την επικαιρότητα, είτε αυτή αφορά την πολιτική, την υγεία, την κοινωνία ή την εκπαίδευση.

Όπως συμβαίνει συχνά, το σκίτσο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα social media, με πολλούς χρήστες να συμφωνούν ότι αποτυπώνει με ακρίβεια ένα από τα βασικά προβλήματα της εποχής, ενώ άλλοι το ερμήνευσαν μέσα από το πρίσμα της προσωπικής τους εμπειρίας ή των γεγονότων των τελευταίων ετών.

Με μια μόνο πρόταση και ένα απλό σκίτσο, ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μία φορά να ανοίξει έναν ευρύτερο προβληματισμό, αποδεικνύοντας ότι η σάτιρα μπορεί να είναι ταυτόχρονα χιούμορ, κριτική και κοινωνικό σχόλιο.