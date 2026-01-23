Με το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα νέο σκίτσο που σχολιάζει την ίδια τη ζωή αλλά και τις αυταπάτες μας.

Στο σημερινό του σκίτσο, ο δημοφιλής σκιτσογράφος καλημερίζει το κοινό του με μια φράση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας: «Υπάρχουν και κάποιοι ανόητοι που επιλέγουν να ζήσουν σε ένα σκληρό και αφιλόξενο μέρος που λέγεται πραγματικότητα!»

Η φιγούρα, τοποθετημένη σε ένα άγριο, ορεινό τοπίο, μοιάζει σχεδόν συμβολική. Ο Αρκάς, με λιτές γραμμές και χωρίς περιττά στοιχεία, στρέφει το βλέμμα του στην τάση φυγής από την πραγματικότητα, είτε αυτή εκφράζεται μέσα από αυταπάτες, είτε μέσα από την ανάγκη για «εύκολες αλήθειες».

Όπως συχνά συμβαίνει στα σκίτσα του, το χιούμορ λειτουργεί ως όχημα για έναν βαθύτερο σχολιασμό: η πραγματικότητα είναι δύσκολη, απαιτητική και συχνά άβολη — όμως κάποιοι εξακολουθούν να επιλέγουν να ζουν μέσα σε αυτήν.

Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος που τον έχει καθιερώσει εδώ και δεκαετίες, καταφέρνει με μία μόνο φράση να πυροδοτήσει σκέψη, χαμόγελο αλλά και προβληματισμό, υπενθυμίζοντας ότι η σάτιρα παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους κριτικής.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).

Αναφορές στο έργο του

Δύο βιβλία του Πέτρου Μαρτινίδη αναφέρονται σε έργα του Αρκά, ένα από τα οποία έχει εικονογραφηθεί με strip από τη δουλειά του.