Ο Αρκάς παρουσιάζει την Τετάρτη μέσα από ένα σκίτσο με τον προφήτη να κάνει δηλώσεις.

Στο σκίτσο, ο προφήτης αναφέρει χαρακτηριστικά την έκφραση: «αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες!».

Η καλημέρα της Τετάρτης έρχεται μέσα από το νέο σατιρικό σκίτσο του γνωστού δημιουργού Αρκά, ο οποίος για ακόμη μία φορά σχολιάζει με το ιδιαίτερο χιούμορ του την καθημερινότητα.

Στο σκίτσο, ο γνωστός «προφήτης» του Αρκά εμφανίζεται να δηλώνει: «αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες!… κανείς δεν έχασε επενδύοντας στη βλακεία σας!».

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Αρκάς χρησιμοποιεί την ειρωνεία και την υπερβολή για να αναδείξει πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας.

Για ακόμη μία φορά, το σκίτσο του καταφέρνει να προκαλέσει χαμόγελα αλλά και σκέψη, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες σκιτσογράφους.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).

Αναφορές στο έργο του

Δύο βιβλία του Πέτρου Μαρτινίδη αναφέρονται σε έργα του Αρκά, ένα από τα οποία έχει εικονογραφηθεί με strip από τη δουλειά του.

Επιλεγμένη εργογραφία

