Με ένα νέο σκίτσο, ο Αρκάς στέλνει το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, που γιορτάζεται στις 21 Ιανουαρίου. Χωρίς αιχμές, χωρίς σαρκασμό, αυτή τη φορά επιλέγει τη σιωπηλή δύναμη της εικόνας.

Στο σκίτσο βλέπουμε μια ανθρώπινη φιγούρα σε στάση αγκαλιάς. Δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα· υπάρχει μόνο η πράξη. Μια αγκαλιά που μοιάζει να απευθύνεται σε όλους: σε όσους τη δίνουν, σε όσους τη χρειάζονται, σε όσους την έχουν στερηθεί.

Η φράση «Καλημέρα – 21 Ιανουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς» λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να ερμηνεύει. Ο Αρκάς αφήνει τον θεατή να αποφασίσει αν πρόκειται για αγκαλιά παρηγοριάς, συμφιλίωσης, αγάπης ή απλής ανθρώπινης παρουσίας.

Σε μια εποχή απόστασης και ψυχρής επικοινωνίας, το σκίτσο μοιάζει σχεδόν αντισυμβατικό: υπενθυμίζει ότι η επαφή δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μια αγκαλιά αρκεί. Ο Αρκάς, όταν αποφεύγει τον σαρκασμό, γίνεται ίσως ακόμη πιο αιχμηρός. Γιατί δεν σχολιάζει αυτό που μας χωρίζει, αλλά αυτό που μας ενώνει.

Και αυτή τη φορά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η αγκαλιά δεν είναι σύμβολο. Είναι ανάγκη.