Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο. Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τον Θανασάκη σε μωβ φόντο, στο κέντρο της εικόνας.

Ο ήρωας, φοράει ένα κίτρινο μπλουζάκι με ένα θυμωμένο προσωπάκι στο στήθος, πορτοκαλί σορτσάκι και καφέ παπούτσια.

Πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα συννεφάκι διαλόγου. Εκεί ο Θανασάκης λέει: «Κθυπνήθτε, έχουμε γιορτή, έχουμε ετοιμαθίεθ! Γιορτάδουμε οι Θανάθηδεθ και οι Αθαναθίεθ!».

Στο πάνω μέρος της εικόνας δεσπόζει η λέξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ», γραμμένη με μεγάλα, κίτρινα γράμματα, που ξεχωρίζουν έντονα πάνω στο μωβ φόντο.