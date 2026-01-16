Με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα σκίτσο που αγγίζει νεύρο και σχολιάζει με μία μόνο φράση τη διαχρονική σχέση της κοινωνίας με την αλήθεια.

Στο σκίτσο, μια βιβλική μορφή – που παραπέμπει στον Μωυσή – απευθύνεται στο πλήθος λέγοντας: «Ξέρω ότι ένα πράγμα σας θυμώνει περισσότερο από το να σας λένε ψέματα: να σας λένε την αλήθεια!»

Η φράση, λιτή αλλά απολύτως αιχμηρή, λειτουργεί ως σχόλιο για την εποχή της παραπληροφόρησης, της επιλεκτικής αλήθειας και της άνεσης με το ψέμα, όταν αυτό επιβεβαιώνει όσα θέλουμε να πιστεύουμε.

Ο Αρκάς, χωρίς να στοχοποιεί πρόσωπα ή πολιτικές, χτυπά κατευθείαν στον πυρήνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς: την αδυναμία αποδοχής της αλήθειας όταν αυτή ενοχλεί, αποκαλύπτει ή ανατρέπει βεβαιότητες.

Όπως συμβαίνει συχνά με τα σκίτσα του, το μήνυμα είναι διαχρονικό αλλά και απολύτως σύγχρονο, γι’ αυτό και προκαλεί έντονες αντιδράσεις, σχόλια και συζητήσεις στα social media.

Άλλωστε, ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο «αμάρτημα» της αλήθειας: ότι δεν χαϊδεύει αυτιά.