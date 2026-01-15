Με ένα λιτό αλλά βαθιά πολιτικό σκίτσο, ο Αρκάς επιστρέφει σχολιάζοντας τη σχέση της Δύσης με την ίδια της την αφήγηση. Στο νέο του έργο, που συνοδεύεται από τη φράση

«Όσο κι αν την μισούν, η Δύση δεν έφτασε στη δύση της. Έχει πολλή αλήθεια με το μέρος της», ο σκιτσογράφος επιχειρεί έναν ευθύ αλλά πολυεπίπεδο στοχασμό για τον σύγχρονο κόσμο.

Το σκίτσο απεικονίζει έναν ήλιο που δύει – ή ίσως ανατέλλει – πίσω από αρχαίους κίονες, παραπέμποντας ευθέως στην κλασική κληρονομιά. Το φόντο, με θερμές αποχρώσεις και μια αίσθηση γαλήνης, έρχεται σε αντίθεση με το αιχμηρό μήνυμα του κειμένου, ενισχύοντας τη διττή ανάγνωση: παρακμή ή αντοχή;

Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος του, δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, θέτει ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τον δημόσιο διάλογο: βρίσκεται πράγματι η Δύση σε ιστορική κάμψη ή απλώς περνά μια φάση έντονης αυτοαμφισβήτησης; Και, τελικά, πόσο «αλήθεια» αντέχει να σηκώσει μια κοινωνία που διαρκώς αμφισβητεί τον ίδιο της τον εαυτό;

Ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μία φορά να συμπυκνώσει σε λίγες λέξεις και μια εικόνα έναν ολόκληρο προβληματισμό – αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει αν ο ήλιος που βλέπει είναι στο τέλος ή στην αρχή της διαδρομής του.