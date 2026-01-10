Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς λέει και πάλι την «καλημέρα» του σχολιάζοντας την καθημερινότητα. Σε ένα λιτό σκηνικό, ένα παιδί κοιτά με απορία το καλοριφέρ και ρωτά τον πατέρα του: «Μπαμπά, τι είναι αυτό;».

Η εικόνα, όσο απλή κι αν φαίνεται, αποτυπώνει με δηκτικό τρόπο την πραγματικότητα της ενεργειακής ακρίβειας και του αυξημένου κόστους θέρμανσης, που έχει μετατρέψει βασικές ανάγκες σε… σπάνια εμπειρία. Το καλοριφέρ δεν είναι πια αυτονόητο, αλλά κάτι που χρειάζεται εξήγηση – σχεδόν σαν αντικείμενο άλλης εποχής.

Ο Αρκάς, χωρίς πολλά λόγια, καταφέρνει για ακόμη μία φορά να σατιρίσει την κοινωνική πραγματικότητα, προκαλώντας ταυτόχρονα χαμόγελο και προβληματισμό. Γιατί πίσω από το αστείο, κρύβεται μια αλήθεια που «καίει» περισσότερο κι από το ίδιο το καλοριφέρ.