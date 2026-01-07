Στο νέο του σκίτσο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 07/01, ο Αρκάς επιστρέφει με το γνώριμό του χιούμορ, παίζοντας και πάλι με τη γλώσσα και τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας.

Ένα κορίτσι με γυαλιά και φιόγκο στα μαλλιά υποδέχεται το πρωινό με ενθουσιασμό, λέγοντας: «Να τη! Ξεπόβαλε ξανά η όμορφη αυγούλα! Ξύπνησα ολοχάρα…»

Η απάντηση που ακολουθεί είναι κοφτή και αποστομωτική: «Γιατί; Σε λένε Γιαννούλα;»

Με ένα απλό λογοπαίγνιο ανάμεσα στην αυγή και το όνομα Γιαννούλα, ο Αρκάς δημιουργεί μια μικρή σκηνή γεμάτη ευφυΐα και καθημερινό χιούμορ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χαρακτηριστική του σάτιρα.