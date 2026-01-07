Σήμερα, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο εορτάζονται είναι η εορτή του Τιμίου Προδρόμου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ιωάννης

Γιάννης

Τζαννής

Τζανής

Γιάγκος

Ζαννέτος

Ζαννέττος

Ζαν

Ιωάννα

Γιάννα

Γιαννούλα

Ζαννέτα

Ζαννέττα

Ζανέτ

Πρόδρομος, Προδρομάκης, Μάκης

Ανατολή ήλιου: 07:41 – Δύση ήλιου: 17:21.

Σελήνη 19.1 ημερών.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής (Ιωάννης ο Βαπτίζων), αποκαλούμενος και Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι Άγιος και προφήτης του Χριστιανισμού. Ήταν σύγχρονος-συνομήλικος τού Ιησού Χριστού και θεωρείται ότι με τη διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχθεί τον Μεσσία Ιησο, εξ ου και ο χαρακτηρισμός “Πρόδρομος”, τον οποίο και βάπτισε.

Η διδασκαλία του υπήρξε δηκτική, ζητώντας από κάθε άνθρωπο να σταματήσει την ανηθικότητά του, βαπτίζοντας όσους έπαιρναν μια τέτοια απόφαση. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, αποδοκίμασε ανοικτά τη σχέση του τότε τετράρχη της Γαλιλαίας Ηρώδη Αντίπα με την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκιση και στη συνέχεια τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη.

Ως βιβλικό πρόσωπο θεωρείται ότι βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά θεωρείται ως «Προφήτης» και αγγελιοφόρος του Θεού και στην Καινή ως “Πρόδρομος”. Ο Ιωάννης αναφέρεται και από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές.