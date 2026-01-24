Ο Αρκάς, γνωστός για το αιχμηρό του χιούμορ, σχολιάζει την ελληνική καθημερινότητα μέσα από απλές εικόνες και λίγες λέξεις με βαθύ νόημα.

Με το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει για ακόμη μία φορά την ελληνική καθημερινότητα μέσα από μια απλή εικόνα και λίγες λέξεις που λένε πολλά. Το νέο του σκίτσο, λιτό αλλά εύστοχο, συνδυάζει αθωότητα και σαρκασμό, υπενθυμίζοντας πως πίσω από το χαμόγελο συχνά κρύβεται μια μικρή δόση αλήθειας – ή και ειρωνείας.

Ο δημοφιλής σκιτσογράφος παραμένει διαχρονικός, καταφέρνοντας να αποτυπώνει με μια φράση και ένα βλέμμα όσα πολλοί σκέφτονται, αλλά λίγοι εκφράζουν ανοιχτά. Το έργο του συνεχίζει να προκαλεί χαμόγελα και σκέψη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο σταθερές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σάτιρας.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).