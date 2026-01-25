Οι Απόκριες είναι η πιο εξωστρεφής, χαρούμενη και πολυσυλλεκτική περίοδος του χρόνου. Είναι η εποχή που οι πόλεις μεταμορφώνονται, τα έθιμα ζωντανεύουν και το ταξίδι αποκτά χαρακτήρα γιορτής. Από την Ελλάδα έως το μακρινό Ρίο ντε Τζανέιρο, το καρναβάλι δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά πολιτισμός, ιστορία και συλλογική μνήμη.

Αυτοί είναι οι πέντε ελληνικοί και τρεις μακρινοί προορισμοί που αξίζει να ζήσει κανείς έστω μία φορά:

Πάτρα – Η πρωτεύουσα του ελληνικού καρναβαλιού

Το Πατρινό Καρναβάλι είναι το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο της χώρας. Διαρκεί εβδομάδες και κορυφώνεται με τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων και καρναβαλιστών, το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού και το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο λιμάνι. Η πόλη ζει σε ρυθμούς αποκριάς μέρα και νύχτα.

Ξάνθη – Όταν η παράδοση συναντά τη γιορτή

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα στο καρναβάλι της Ξάνθης. Παρελάσεις, έθιμα, μουσικές από τα Βαλκάνια και έντονο πολιτισμικό στοιχείο κάνουν την αποκριά εδώ μια εμπειρία αυθεντική και πολυπολιτισμική.

Ρέθυμνο – Το πιο φαντασμαγορικό καρναβάλι της Κρήτης

Με δεκάδες ομάδες, θεματικές παρελάσεις και εντυπωσιακά κοστούμια, το καρναβάλι του Ρεθύμνου συνδυάζει τη σύγχρονη διασκέδαση με την κρητική φιλοξενία. Η παλιά πόλη μετατρέπεται σε ανοιχτό σκηνικό γιορτής.

Νάουσα – Ένα τελετουργικό με ιστορία

Οι «Γενίτσαροι και Μπούλες» δεν είναι απλώς αποκριάτικο έθιμο, αλλά ένα αυστηρό τελετουργικό με βαθιές ρίζες. Μάσκες, παραδοσιακές φορεσιές και χοροί δημιουργούν μια μοναδική, σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα.

Γαλαξίδι – Ο θρυλικός αλευροπόλεμος

Την Καθαρά Δευτέρα, το Γαλαξίδι βυθίζεται στα χρώματα. Ο αλευροπόλεμος είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και φωτογενή αποκριάτικα έθιμα, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Βενετία – Το καρναβάλι της κομψότητας

Το καρναβάλι της Βενετίας είναι συνώνυμο της φινέτσας. Πολυτελείς μάσκες, ιστορικά παλάτια και ατμόσφαιρα άλλης εποχής συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.

Νίκαια – Το καρναβάλι των λουλουδιών

Στη Νίκαια της Γαλλίας, το καρναβάλι ξεχωρίζει για τις περίφημες ανθοπαρελάσεις και τα εντυπωσιακά άρματα. Η Κυανή Ακτή γεμίζει χρώμα, μουσική και γαλλική φινέτσα.

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Το απόλυτο καρναβάλι: σάμπα, παρελάσεις στο Sambadrome και ατελείωτα street parties.