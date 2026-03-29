Η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν θα τη βρείτε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη μεγάλη ελληνική πόλη αλλά σε ένα νησί. Ο λόγος για την Κέρκυρα και αποτελεί μάλιστα ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του νησιού αλλά και ολόκληρης της χώρας.

«Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στην Παλιά Πόλη είναι η Σπιανάδα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, περιτριγυρισμένη από όλα τα κτηριακά ορόσημα της ιστορίας! Πήρε το όνομά της από το ιταλικό spianare (ισοπεδώνω), αφού το 1576 άρχισε από τους Βενετούς η κατεδάφιση των σπιτιών μπροστά από το Παλαιό Φρούριο, με στόχο τη βελτίωση της αμυντικής δυνατότητας του νησιού. Η Σπιανάδα που δεντροφυτεύτηκε από τους Γάλλους, δημιούργησε το πιο ζωντανό σημείο συνάντησης» αναφέρει το τοπικό σάιτ visit.corfu.gr.

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1516 από τους Ενετούς και επεκτάθηκε αργότερα το 1537. Το 1628 η διαμόρφωσή της άλλαξε, με την επέκταση των ορίων της και την κατεδάφιση των κτιρίων. Τον 19ο αιώνα, χρησιμοποιώντας την παρακαταθήκη του ευεργέτη του νησιού Ναπολέοντα Ζαμπέλη, πήρε την τελική της μορφή.

Η Πάνω Πλατεία αποτελεί το νότιο τμήμα της Σπιανάδας. Είναι ένας επιμήκης χώρος που χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση, παρτέρια και διαμορφωμένους διαδρόμους περιπάτου. Στο κέντρο της βρίσκεται το κυκλικό Περιστύλιο του Μαίτλαντ (γνωστό ως «Ροτόντα») καθώς και η εξέδρα της μουσικής (Πάλκο), όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες των φιλαρμονικών.

Η Κάτω Πλατεία καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της έκτασης και εκτείνεται παράλληλα με το συγκρότημα του Λιστόν. Πρόκειται για έναν ανοιχτό, επίπεδο χώρο καλυμμένο με γκαζόν, ο οποίος φιλοξενεί το γήπεδο του Κρίκετ. Στο βόρειο άκρο της πλατείας δεσπόζουν τα Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.