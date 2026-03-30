Η Αστυπάλαια αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Guardian με τις 50 καλύτερες ταξιδιωτικές ιδέες για το 2026. Το νησί κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των παραθαλάσσιων διακοπών, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να «αποσυνδεθούν» από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να απολαύσουν τη γνήσια αιγαιοπελαγίτικη ομορφιά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Αστυπάλαια ξεχωρίζει για τα λευκά χωριά με τα κυβικά σπιτάκια, τις ειδυλλιακές παραλίες που προσφέρουν αυθεντική χαλάρωση μακριά από τον μαζικό τουρισμό, καθώς και για τις τοπικές γεύσεις και δραστηριότητες που αναζωογονούν κάθε ταξιδιώτη.

Η λίστα του Guardian περιλαμβάνει προορισμούς από πολλές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή της χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ιταλία, η Κροατία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Σκωτία, το Μαυροβούνιο, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Αλβανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διεθνής διάκριση και η στρατηγική του Δήμου

Η ανάδειξη της «Πεταλούδας του Αιγαίου» εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αστυπάλαιας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς προβολής του νησιού. Ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης, δήλωσε πως «η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί μια επιβεβαίωση της στρατηγικής για την προβολή της Αστυπάλαιας ως ποιοτικού, πολύπλευρου και αυθεντικού προορισμού».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε μια περίοδο όπου οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν προκλήσεις και αβεβαιότητα στον τουρισμό, η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας καθίσταται αναγκαία περισσότερο από ποτέ για την Ελλάδα και ειδικά για τα νησιά μας».

Η παρουσία στην ITB Berlin 2026

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του, ο Δήμος Αστυπάλαιας συμμετείχε στη μεγάλη τουριστική έκθεση ITB Berlin 2026. Εκεί πραγματοποιήθηκαν επωφελείς συναντήσεις με δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού από αγορές όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.