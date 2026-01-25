Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται ένα βήμα πριν από την καταβολή των επιπλέον αποδοχών που αντιστοιχούν στο μπόνους παραγωγικότητας, καθώς θα δουν στους λογαριασμούς μισθοδοσίας τους ποσά που μπορεί να φτάσουν έως και έναν μηνιαίο μισθό.

Η παροχή αυτή συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και θεσπίστηκε ως οικονομικό κίνητρο για την ενίσχυση της αποδοτικότητας στη δημόσια διοίκηση. Στόχος είναι η επιβράβευση των υπηρεσιών που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του κράτους.

Αύξηση του κονδυλίου στα 40 εκατ. ευρώ

Για το 2026, το διαθέσιμο κονδύλι του προϋπολογισμού για το μπόνους παραγωγικότητας διπλασιάζεται. Ενώ το 2025 ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, την επόμενη χρονιά οι πόροι θα φτάσουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή ερμηνεύεται ως πρόθεση της κυβέρνησης να καθιερώσει τη στοχοθεσία ως μόνιμο μηχανισμό επιβράβευσης στο Δημόσιο.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα ωφεληθούν αναμένεται να ξεπεράσει τις 25.000. Πρόκειται για στελέχη σε θέσεις-«κλειδιά», οι οποίες συνδέονται με εγκεκριμένα σχέδια δράσης και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εντάσσονται για πρώτη φορά οι δήμοι και οι ΟΤΑ

Για πρώτη φορά, στο σύστημα επιβράβευσης εντάσσονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συνολικά 406 φορείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των οποίων οι 281 είναι δήμοι.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του μπόνους στους δημοτικούς υπαλλήλους αποτελεί η πλήρης εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας. Εκτός από τους ΟΤΑ, το μέτρο καλύπτει:

Νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και δημόσιας ασφάλειας.

Φορείς ψηφιακής μεταρρύθμισης και απλούστευσης διαδικασιών.

Τομείς έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού και αγροτικής ανάπτυξης.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 15% των συνολικών ετήσιων αποδοχών κάθε υπαλλήλου. Για όσους ανήκουν στα χαμηλά και μεσαία μισθολογικά κλιμάκια, το ποσό αυτό ισοδυναμεί πρακτικά με έναν επιπλέον, 13ο μισθό.

Το επίσημο πλάνο για τη χορήγηση του μπόνους του 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ η καταβολή των χρημάτων για τη στοχοθεσία του 2025 προγραμματίζεται για τους πρώτους μήνες του 2026.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, το μέτρο δεν αποτελεί απλή παροχή, αλλά ένα «εργαλείο μεταρρύθμισης» που συνδέει για πρώτη φορά την αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με το παραγόμενο έργο τους.

Πηγή: O.T