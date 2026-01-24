Άλλο ένα όνομα προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια ταλαιπωρείται από ίωση και δεν μπορεί να αγωνιστεί!

Ανέτοιμος είναι ο Τζούριτσιτς (έκανε ατομικό), ενώ παραμένει τραυματίας ο Ντέσερς.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.