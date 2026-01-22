Το ενδιαφέρον στον Σαμουκέλε Καμπίνι έχει στρέψει ο Παναθηναϊκός, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Μόλντε για την απόκτηση του 21χρονου διεθνούς Νοτιοαφρικανού μπακ.

Στο «τριφύλλι» αναζητούσαν έναν ποδοσφαιριστή που ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον νεαρό Καμπίνι να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή.

Ο Καμπίνι προέρχεται από τις ακαδημίες των Orlando Pirates και το 2023 μετακινήθηκε στην TS Galaxy, όπου πραγματοποίησε 38 εμφανίσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Τον Μάρτιο του 2025, η Μόλντε επένδυσε σε αυτόν, και ο παίκτης αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια, πετυχαίνοντας δύο τέρματα και δίνοντας ισάριθμες ασίστ.

Επιπλέον, έχει φορέσει τέσσερις φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής.