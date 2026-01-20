Εκτός αποστολής έμεινε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς για τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00).

Ο Σέρβος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και δεν θα ακολουθήσει τους Πράσινους στη Βουδαπέστη.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες των νεοαποκτηθέντων Τετέι και Παντελίδη, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ματς της League Phase.

Στην αποστολή που αναχωρεί την Τετάρτη το πρωί για την Ουγγαρία βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.