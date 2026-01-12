Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Πανσερραϊκό, Ανάς Ζαρουρί, ευχαρίστησε δημόσια τον Τζούριτσιτς για τη δυνατότητα που του έδωσε να εκτελέσει πέναλτι στο ματς, ενώ αναφέρθηκε στην άνετη νίκη των Πράσινων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τη νίκη και τη νέα αρχή στο 2025:

«Βεβαίως είναι ένας καλός τρόπος να ξεκινήσεις τη χρονιά και, βεβαίως, όταν πας καλά ήδη από τον πρώτο αγώνα, αυτό σου δίνει ψυχολογία και αισιοδοξία να κάνεις το καλύτερο. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο.»

Για το πέναλτι, καθώς στην καριέρα του δεν εκτελεί συχνά:

«Στα αποδυτήρια ήμουν γραμμένος ως δεύτερος. Ο Τζούρισιτς, με το πρώτο του πέναλτι, είδε ότι δεν τα πήγαινε όπως ήθελε, μου έδωσε την ευκαιρία και τον ευχαριστώ πολύ.»

Για τα επερχόμενα ματς με Άρη και ΑΕΚ:

«Σήμερα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τους επόμενους αγώνες, αλλά μόνο τον επόμενο. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι κόντρα στον Άρη και να πάρουμε τη νίκη.»