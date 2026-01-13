Δίχως τον Φίλιπ Τζούριτσιτς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Άρη. (14/1, 20:30, Ολυμπιακό Στάδιο).

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενόχλησης στο γαστροκνήμιο και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ στις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται τόσο ο νεοαποκτηθείς Παντελίδης, όσο και ο Λαφόν, ο οποίος επέστρεψε μετά τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.