Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντίνο, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν μπει στο τελικό τους στάδιο. Η πρόταση που έχει κατατεθεί προς τη Γοδόι Κρουζ αγγίζει συνολικά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 7,5 εκατ. αποτελούν το βασικό ποσό της μεταγραφής.

Παράλληλα, στην πρόταση περιλαμβάνονται μπόνους ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία ενεργοποιούνται σε περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Επιπλέον, η αργεντίνικη ομάδα διατηρεί ποσοστό 25% επί ενδεχόμενης μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό σημείο σύγκλισης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το μοναδικό ανοιχτό ζήτημα που απομένει αφορά τον τρόπο καταβολής του ποσού. Η Γοδόι Κρουζ πιέζει για αποπληρωμή μέχρι το καλοκαίρι, ενώ οι «πράσινοι» επιθυμούν να υπάρξει μια πιο ευέλικτη δομή στις δόσεις. Οι τελικές συζητήσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, με την αισιοδοξία να είναι διάχυτη πως θα βρεθεί κοινό έδαφος.

Ενδεικτικό του προχωρημένου χαρακτήρα των επαφών είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αντίνο έχει «ανοιχτό εισιτήριο» για την Παρασκευή, περιμένοντας το «πράσινο φως» ώστε να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πράσινους. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται αποφασισμένος να κλείσει τη συμφωνία.