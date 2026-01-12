Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού kicker, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει το βλέμμα του στην περίπτωση του Άλεξ Κράλ, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Ο 27χρονος Τσέχος μέσος, διεθνής με 48 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του, δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Ουνιόν Βερολίνου τη φετινή σεζόν. Στη Μπουντεσλίγκα έχει καταγράψει μόλις μία συμμετοχή ως βασικός, ενώ χρησιμοποιήθηκε οκτώ φορές ερχόμενος από τον πάγκο, γεγονός που αποτυπώνει τον περιορισμένο ρόλο του στο ροτέισον της ομάδας.

Το συμβόλαιο του Κράλ ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν, κάτι που τον καθιστά ελεύθερο να διαπραγματευτεί το μέλλον του και, παράλληλα, μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση για συλλόγους που αναζητούν λύσεις στη μεσαία γραμμή χωρίς υψηλό κόστος μεταγραφής. Στον Παναθηναϊκό, άλλωστε, υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση στον άξονα και ο Τσέχος είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται από τους ανθρώπους του συλλόγου.