Κοντά στην απόκτηση του Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις τόσο με τη γερμανική ομάδα, όσο και με τον διεθνή Τσέχο μέσο και φαίνεται ότι απομένουν λεπτομέρειες για να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ο 27χρονος Κραλ αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος και λιγότερο στο “οκτώ” που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει εμπειρία από μεγάλα πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία).

Ο παίκτης δεν ήταν στα βασικά πλάνα του προπονητή της Ουνιόν, έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι και οι Βερολινέζοι ήθελαν να τον παραχωρήσουν άμεσα, ώστε να έχουν ένα μικρό κέρδος.

