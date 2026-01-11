Για την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μίλησε ο Ανδρέας Τεττέη μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό, ενώ στάθηκε στη βοήθεια που έχει πάρει από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ντεμπούτο του:

«Ένιωσα πολύ χαρούμενος, γιατί πιστεύω ότι βοήθησα πολύ την ομάδα και θέλω να βοηθήσω ακόμα περισσότερο.»

Για τη μετάβαση από την Κηφισιά στον Παναθηναϊκό:

«Έχει μεγάλη διαφορά, γιατί ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα, ενώ με την Κηφισιά, όταν την κρατούσαμε, είχαμε άλλο τακτικό πλάνο.»

Για την ατυχία στο να σκοράρει:

«Με βοήθησε πολύ ο Ράφα Μπενίτεθ. Όλο τον καιρό που είμαι εδώ, μου λέει σε ποιους χώρους να κινούμαι και πώς να γίνω πιο επικίνδυνος.

Το γκολ είναι κάτι που θα έρθει, όταν έρθει η στιγμή, η μπάλα θα μπει.»

Για τα επόμενα ματς με τον Άρη και την ΑΕΚ:

«Είναι πολύ μεγάλα ντέρμπι και είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής μας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Από αύριο κοιτάμε το ματς της Τετάρτης και από την Πέμπτη το ματς του πρωταθλήματος.»