Για την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μίλησε ο Ανδρέας Τεττέη μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό, ενώ στάθηκε στη βοήθεια που έχει πάρει από τον Ράφα Μπενίτεθ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το ντεμπούτο του:
«Ένιωσα πολύ χαρούμενος, γιατί πιστεύω ότι βοήθησα πολύ την ομάδα και θέλω να βοηθήσω ακόμα περισσότερο.»
Για τη μετάβαση από την Κηφισιά στον Παναθηναϊκό:
«Έχει μεγάλη διαφορά, γιατί ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα, ενώ με την Κηφισιά, όταν την κρατούσαμε, είχαμε άλλο τακτικό πλάνο.»
Για την ατυχία στο να σκοράρει:
«Με βοήθησε πολύ ο Ράφα Μπενίτεθ. Όλο τον καιρό που είμαι εδώ, μου λέει σε ποιους χώρους να κινούμαι και πώς να γίνω πιο επικίνδυνος.
Το γκολ είναι κάτι που θα έρθει, όταν έρθει η στιγμή, η μπάλα θα μπει.»
Για τα επόμενα ματς με τον Άρη και την ΑΕΚ:
«Είναι πολύ μεγάλα ντέρμπι και είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής μας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Από αύριο κοιτάμε το ματς της Τετάρτης και από την Πέμπτη το ματς του πρωταθλήματος.»