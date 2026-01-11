Με δύο πέναλτι προηγήθηκαν οι Πράσινοι, έκανε δοκιμές ο Ράφα Μπενίτεθ στο δεύτερο μέρος, επιστροφή στη δράση και για τους Ρενάτο Σάντσες και Γιώργο Κυριακόπουλο.

Έσβησαν τα φώτα στο ΟΑΚΑ μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη και χρειάστηκε η συνδρομή των ηλεκτρολόγων!

Η εξέλιξη του ματς

Με καταιγιστικό ρυθμό μπήκε στο ματς ο Παναθηναϊκό απέναντι στον Πανσερραϊκός, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι μόλις στο 1ο λεπτό, όταν ο Τουμπά ανατράπηκε από τον Ιβάν μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να καταλογίζει την παράβαση έπειτα από έλεγχο στο VAR. Στο 4’, ο Τζούριτσιτς είδε τον Τσομπανίδη να αποκρούει την εκτέλεσή του, όμως ο Σέρβος ήταν σε ετοιμότητα, πήρε το ριμπάουντ και με κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Η υπεροχή των «πρασίνων» συνεχίστηκε και στο 11’ ο Καλάμπρια ανατράπηκε από τον Τσαούση, φέρνοντας δεύτερο πέναλτι στο παιχνίδι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ζαρουρί εκτέλεσε με ψυχραιμία και έγραψε το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί, με τον Ζαρουρί να φτάνει κοντά σε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 24’, έπειτα από ωραία προσπάθεια και πάσα του Πελίστρι, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Το τρίτο γκολ ήρθε τελικά στο 39’, όταν ο Ζαρουρί από εκτελεστής μετατράπηκε σε δημιουργό, σεντράροντας ιδανικά και δίνοντας την ευκαιρία στον Γεντβάι να σκοράρει με κεφαλιά για το 3-0.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 53’, όταν ο Πελίστρι έκανε τη σέντρα και ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την εστία των φιλοξενούμενων. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσομπανίδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Πανσερραϊκό, αποκρούοντας εντυπωσιακά αρχικά το δυνατό σουτ και στη συνέχεια την κεφαλιά του Τεττέη.

Στο 60’ ο διαιτητής Κατοίκος καταλόγισε αρχικά πέναλτι σε μονομαχία του Τουμπά με τον Ιβάν, όμως μετά την εξέταση της φάσης στο VAR, ανακάλεσε την απόφασή του. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι και στο 63’ είχε διπλή ευκαιρία με τον Καρέλη, χωρίς όμως να καταφέρει να μειώσει.

Οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν προσωρινά στο 70’, όταν ο Ιβάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του Καρέλη στην αρχή της φάσης. Η τελευταία αξιοσημείωτη στιγμή καταγράφηκε στο 80’, με τον Μπόκο να παίρνει την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Oι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο στο 87′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Τουμπά, Γεντβάι (86′ Ίνγκασον), Καλάμπρια, Τσιριβέγια (81′ Σιώπης), Τσέριν, Τζούριτσιτς (66′ Μπόκος), Ζαρουρί (81′ Κυριακόπουλος), Πελίστρι (66′ Ρενάτο Σάντσες), Τεττέη.

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59′ Ουαγκέ), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεόνγκα (46′ Δοϊρανλής), Μπρούκς, Νάνελι (46′ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59′ Καρέλης), Ιβάν (77′ Μασκανάκης).