Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, αναφέρθηκε στη σημασία του εκτός έδρας αγώνα με τη Φερεντσβάρος για το Europa League, στη δύσκολη περίοδο που βιώνει η ομάδα του, στο αγωνιστικό του πλάνο, αλλά και στη δουλειά που απαιτείται.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για τον αγώνα με την Φερεντσβάρος:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Θέλουμε να πάμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και προετοιμασμένοι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μου άρεσε η απάντηση που έδωσε ο Πελίστρι. Αναγνώρισε κι αυτός ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι και διοργάνωση ξεχωριστά. Ξέρουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός περνά μια δύσκολη περίοδο και θα την ξεπεράσουμε με σκληρή δουλειά και βλέποντας αγώνα με τον αγώνα»

Για όσα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Φερεντσβάρος:

«Η Φερεντσβάρος είναι καλή ομάδα, της αρέσει να έχει κατοχή, αλλά και να πιέζει ψηλά και να αναγκάζει τον αντίπαλο σε λάθη. Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό κι έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια ομάδα που έχει κερδίσει τέσσερα παιχνίδια».

Για το αν έχει αποφασίσει για ένα ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού:

«Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε σχέση με αυτούς που θα έχουμε στο μέλλον. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είμαστε ούτε τρεις μήνες στην ομάδα και έχουμε συνεχή παιχνίδια όπου έχουμε ανάγκη τα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο με αυτές τις παραμέτρους να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Εξαρτάται από τα εργαλεία που έχεις. Στο πώς θέλουμε να παίζουμε για μένα το κλειδί κάθε φορά είναι η ισορροπία και η ευελιξία. Ιδανικά θέλουμε να παίζουμε γρήγορα, να πιέζουμε ψηλά για να έχουμε άμεσες ανακτήσεις και να έχουμε κατοχή».

Για το αν είναι δύσκολο να προετοιμάσει την ομάδα του απέναντι σε μια αντίπαλο που έχασε δύο σημαντικούς παίκτες:

«Όχι τόσο. Έχουμε αναλύσει τον τρόπο που παίζουν και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα βασιστούμε στους παίκτες που έχουμε, θα επιλέξουμε το πλάνο μας, η Φερεντσβάρος έχασε μεν δύο βασικούς παίκτες, αλλά θεωρώ πως ο τρόπος που παίζουν δεν θα αλλάξει. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να μην μπορείς να κάνεις αλλαγές στο διαθέσιμο ρόστερ μέχρι το τέλος αυτής της φάσης».

Για τον προπονητή της Φερεντσβάρος, Ρόμπι Κιν:

«Θεωρώ πως είναι ένας καλός προπονητής, που έχει παρουσιάσει καλά δείγματα γραφής ως προπονητής. Έχει ξεκάθαρες ιδέες και πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά».