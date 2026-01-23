Με βαθμό από τη Βουδαπέστη έφυγε ο Παναθηναϊκός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Φερεντσβάρος και “κλείδωσε” την παρουσία του στα νοκ – άουτ του Europa League.

Οι Μαγυάροι προηγήθηκαν με πέναλτι, ισοφάρισε με… κεραυνό ο Ζαρουρί! Στους 11 βαθμούς το Τριφύλλι, αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα (χωρίς τον Σφιντέρσκι που συμπλήρωσε κάρτες) με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην κατάταξη.

Η εξέλιξη του ματς

Οι Πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ στο 11’, σε μια εξαιρετική συνεργασία του Σφιντέρσκι με τον Πελίστρι. Ο Πολωνός κινήθηκε κάθετα, έσπασε την μπάλα στον Ουρουγουανό, εκείνος απέφυγε έξοχα τον αντίπαλο αμυντικό και βρέθηκε απέναντι από τον Γκροφ, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο, με την μπάλα να φεύγει πάνω από το δοκάρι.

Στο 28’, ο Παναθηναϊκός έχασε νέα σπουδαία ευκαιρία. Ο Μπακασέτας είδε την κίνηση του Πελίστρι και τον έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ με μια πάσα ακριβείας, αλλά το κοντρόλ του Ουρουγουανού εξτρέμ ήταν πιο δυνατό απ’ όσο έπρεπε και ο Γκροφ βγήκε γρήγορα για να μπλοκάρει.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια του Πάλμερ–Μπράουν στο 54’. Ο Αμερικανός διένυσε σχεδόν 40 μέτρα με τη μπάλα, άνοιξε δεξιά στον Σφιντέρσκι και στη συνέχεια έγινε ο ίδιος παραλήπτης, δοκιμάζοντας το σουτ έξω από την περιοχή. Ο Γκροφ, όμως, με εκτίναξη στη γωνία του, έδιωξε σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος είπε ξανά «όχι». Ο Καλάμπρια έβγαλε μια σέντρα, ο Κυριακόπουλος πήρε καρφωτή κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι, αλλά ο Γκροφ πραγματοποίησε νέα εντυπωσιακή απόκρουση στη δεξιά του γωνία, κρατώντας το 0-0.

Στο 58’, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Με τη χρήση VAR καταλογίστηκε πέναλτι για χέρι του Πάλμερ–Μπράουν μέσα στην περιοχή. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 62’, ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Λαφόν, γράφοντας το 1-0 για τη Φερεντσβάρος.

Στο 86ο λεπτό ήρθε η ώρα της… κανονιάς του Ζαρουρί! Ο Μαροκινός απέφυγε τον αντίπαλο του και έκανε ένα δυνατό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα των Ούγγρων για το 1-1!

Φερεντσβάρος: Γκροφ, Σισέ, Ρέμεκερς, Σάλαϊ (87′ Ματαράτς), Μακρέτσκις, Λέβι (73′ Ότβος), Ρομάο, Κανιχόφσκι, Καντού, Γιουσούφ (80′ Γιόσεφ), Ζακαρίασεν

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος (84′ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν (74′ Κώτσιρας), Τσιριβέγια, Σάντσες (74′ Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (92′ Ταμπόρδα).