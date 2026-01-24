Ολυμπιακός: νίκη-δήλωση στην Πόλη και ψυχολογία στα ύψη

Ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να επιβιώνει και να κερδίζει στα δύσκολα. Το 68-74 επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν απλώς μία νίκη βαθμολογίας, αλλά ένα αποτέλεσμα με τεράστια ψυχολογική σημασία: πρώτη επικράτηση στην έδρα της Εφές μετά από 9 χρόνια και το 4ο παιχνίδι της σειράς play off που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στο final 4 της Κωνσταντινούπολης.

Η άμυνα ήταν το «κλειδί» και το πνευματικό μέταλλο η βάση. Παρά τις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ, του Μόντε Μόρρις και του Φρανκ Ντιλικινά, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν συνοχή, πειθαρχία και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα.

Ο «καλός στρατιώτης» Τόμας Γουόκαπ έκανε ξανά τη βρώμικη δουλειά, ενώ οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ βγήκαν μπροστά όταν η μπάλα «έκαιγε». Η εικόνα αυτή δικαίωσε απόλυτα τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που στάθηκε ιδιαίτερα στην ομαδικότητα και τη νοοτροπία νικητή.

</p><p>

Παναθηναϊκός: ένταση, χαμένες λεπτομέρειες και «καμπανάκι» ενόψει συνέχειας

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή ήττα στο φινάλε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και άφησε έντονο προβληματισμό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πλήρωσε την αστοχία στα κρίσιμα σουτ, με ένα καθοριστικό τρίποντο να λείπει στο τέλος, αλλά και την αδυναμία στα ριμπάουντ που κόστισε ακριβά. Χωρίς τον Κέντρικ Ναν, οι «πράσινοι» ήταν εμφανώς διαφορετικοί επιθετικά, με περιορισμένες λύσεις και μικρότερο ρεπερτόριο.

Το ματς στιγματίστηκε και από την έντονη αντίδραση του Αταμάν προς μερίδα οπαδών που τον αποδοκίμασαν, δείγμα της πίεσης που συνοδεύει τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση της σεζόν. Ως θετικό, ο Παναθηναϊκός κρατάει την παρουσία του Τι Τζέι Σορτς αλλά εξωγηπεδικά προβληματισμό προκαλέι το ξέσπασμα του Ματίας Λεσόρ, με φόντο τα δημοσιεύματα για την επιστροφή του στις προπονήσεις.