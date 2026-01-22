Το κλίμα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός ήταν ήδη τεταμένο, με τα υβριστικά συνθήματα να ακολουθούν τον Αταμάν τόσο έξω από τα αποδυτήρια όσο και κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο προπονητής, σε pre-game δηλώσεις του, τόνισε ότι σε περίπτωση που τα συνθήματα συνεχιστούν για 2–3 λεπτά ακόμα, θα εγκαταλείψει το παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως απόλυτη ασέβεια απέναντί του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

«Νιώθω πολύ όμορφα στην πόλη, αλλά δεν νιώθω καλά όταν έρχομαι σε ένα γήπεδο με περισσότερους από 200 φιλάθλους να με προσβάλλουν και να μου λένε “αντε γ@@@”. Αν οι οπαδοί συνεχίσουν έτσι σε όλο το παιχνίδι, θα σηκωθώ και θα φύγω σε 2-3 λεπτά».