Το κλίμα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης Μακάμπι Τελ ΑβίβΠαναθηναϊκός ήταν ήδη τεταμένο, με τα υβριστικά συνθήματα να ακολουθούν τον Αταμάν τόσο έξω από τα αποδυτήρια όσο και κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο προπονητής, σε pre-game δηλώσεις του, τόνισε ότι σε περίπτωση που τα συνθήματα συνεχιστούν για 2–3 λεπτά ακόμα, θα εγκαταλείψει το παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως απόλυτη ασέβεια απέναντί του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

«Νιώθω πολύ όμορφα στην πόλη, αλλά δεν νιώθω καλά όταν έρχομαι σε ένα γήπεδο με περισσότερους από 200 φιλάθλους να με προσβάλλουν και να μου λένε “αντε γ@@@”. Αν οι οπαδοί συνεχίσουν έτσι σε όλο το παιχνίδι, θα σηκωθώ και θα φύγω σε 2-3 λεπτά».

