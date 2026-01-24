Στη σύλληψη 30χρονου ημεδαπού προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό.

Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το βράδυ να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Στο όχημά του είχαν τοποθετηθεί παλλόμενα μπλε φωτεινά σήματα, δίνοντας την εντύπωση υπηρεσιακού δικύκλου.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κατείχε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER», επιχειρώντας έτσι να παραπλανήσει πολίτες και αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.