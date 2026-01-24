Στη λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά στο Χαϊδάρι συνελήφθη 27χρονος που κινούνταν με 177 χλμ/ώρα, δηλαδή 97 χλμ/ώρα πάνω από το επιτρεπτό όριο των 80 χλμ/ώρα.

Η υπερβολική ταχύτητα κρίθηκε ιδιαιτέρως επικίνδυνη λόγω της πολυσύχναστης λεωφόρου με πολλές διασταυρώσεις, στροφές και περιορισμένη ορατότητα.

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κατασχέθηκε το όχημα και ο 27χρονος παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση ανατέθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της 23ης Ιανουαρίου 2026 να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στο πλαίσιο των τακτικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, ο νεαρός οδηγός καταγράφηκε από συσκευή radar να κινείται με ταχύτητα 177 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα. Η υπέρβαση αυτή των 97 χλμ/ώρα θεωρήθηκε ιδιαιτέρως επικίνδυνη, καθώς η λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά είναι πολυσύχναστη και χαρακτηρίζεται από συχνές διασταυρώσεις, στροφές και περιορισμένη ορατότητα. Η συμπεριφορά του 27χρονου έθετε σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, με υψηλό ενδεχόμενο σοβαρού ατυχήματος.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και στην κατάσχεση του οχήματος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση ανατέθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής υπενθυμίζει ότι η τήρηση των ορίων ταχύτητας και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όλων και καλεί τους οδηγούς να οδηγούν με υπευθυνότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και σε ώρες αιχμής. Παράλληλα, τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να αποτραπούν επικίνδυνες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.