Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Όπως αναφέρεται, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας».

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32.

Η υπέρβαση των 146 χλμ/ώρα καταγράφηκε με φορητή συσκευή ελέγχου ταχύτητας RADAR, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεσε σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.