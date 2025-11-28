Ένας 55χρονος συνελήφθη με ένταλμα του ανακριτή Ρόδου, καθώς κατηγορείται για βιασμό της κόρης της, ένα από τα παιδιά της οποίας σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA προέκυψε ότι είναι αποτέλεσμα των αρρωστημένων πράξεων του κατά της ίδιας του κόρης.

Τα γεγονότα ήρθαν στο φως, όταν η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έλαβαν καταγγελία μιας 31χρονης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, από τα 16 της χρόνια βίωνε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της, με συχνές και επαναλαμβανόμενες πράξεις βίας, ώσπου μετά πολλά χρόνια σιωπής και φόβου κατόρθωσε να αφηγηθεί τον εφιάλτη. Σοκάρει επίσης το γεγονός, ότι η 31χρονη αποκάλυψε, πως ένα από τα παιδιά της -ηλικίας 3 ετών- είναι καρπός της σχέσης με τον πατέρα της. Η ζητούμενη επιβεβαίωση ήρθε από εργαστηριακή εξέταση DNA, η οποία έδειξε συμβατότητα σε ποσοστό 99,9%.

Η κατάθεση της 31χρονης

Η 31χρονη κατέθεσε χωρίς όρκο και παρουσία ψυχολόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί προστατευτικό περιβάλλον. Περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα περιστατικά συνέβαιναν εντός της οικίας όπου διέμενε με τη γιαγιά της, μετά τον χωρισμό των γονέων. Κατέγραψε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα βίωνε καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή κακοποίηση, με ένταση που -όπως περιγράφει- έφτανε σε πολλαπλές επιθέσεις στην ίδια ημέρα. Ανέφερε ευθείες απειλές κατά της ζωής της σε περίπτωση αποκάλυψης, καθώς και επεισόδια βίας στο οικιακό περιβάλλον.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε, ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, ενώ περιέγραψε συμπεριφορές απρόβλεπτες και απειλητικές. Δήλωσε ότι μετά από κάθε περιστατικό κλεινόταν στο δωμάτιο και έκλαιγε, ότι αισθανόταν παγιδευμένη και πως κάθε απόπειρα απομάκρυνσης ναυαγούσε, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε επειδή ο 55χρονος την εντόπιζε και επανερχόταν στην καθημερινότητά της. Τόνισε, ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε, πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το δεύτερο παιδί, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα. Η αποκάλυψη ήρθε με την επιστημονική εξέταση.

Οι φράσεις που καταγράφονται, περιγράφουν ψυχική κατάρρευση και αίσθηση απόλυτου ελέγχου. Η 31χρονη μιλά για ένα περιβάλλον φόβου, για χρόνια εξουσίας που ασκούνταν πάνω της και για απώλεια κάθε αίσθησης αυτοδιάθεσης. Αναφέρει ότι ζήτησε στήριξη όταν αντιλήφθηκε πως η ασφάλεια των παιδιών της και η δική της εξαρτώνται από την παρέμβαση των αρχών. Η κατάθεση συνοδεύεται από παρατηρήσεις της ψυχολόγου για την ανάγκη θεραπευτικής υποστήριξης και για την τρωτότητα που εμφανίζει σε συνθήκες πίεσης, στοιχεία που οι ανακριτικές αρχές συνεκτιμούν ως προς τη συνοχή και τη βαρύτητα των ισχυρισμών.

Η 31χρονη περιέγραψε ότι οι πράξεις λάμβαναν χώρα σε χώρους της οικίας, ότι ακολουθούσαν περίοδοι έντονης λεκτικής βίας και απαξίωσης και ότι βίωνε συστηματικό ψυχολογικό έλεγχο. Ανέφερε ότι ο φόβος επέκτεινε τη σιωπή της, ότι ένιωθε πως δεν είχε που να στραφεί και ότι η οικονομική εξάρτηση και οι απειλές λειτουργούσαν αποτρεπτικά σε κάθε απόπειρα καταγγελίας. Επισήμανε ότι προστάτευε τα παιδιά της όσο μπορούσε, ρωτώντας τα επανειλημμένα για οτιδήποτε ανησυχητικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ενδείξεις κακοποίησης σε εκείνα.

Το εργαστηριακό εύρημα που αποκάλυψε τη φρίκη

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών. Η διαδικασία έγινε με τήρηση πρωτοκόλλου αλυσίδας φύλαξης, καταγράφηκε το χρονικό λήψης, οι ταυτοποιήσεις προσώπων, οι υπογραφές παραλαβής και παράδοσης, καθώς και ο κωδικός εργαστηρίου για την εξασφάλιση εγκυρότητας. Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.

Η υπερασπιστική εκδοχή του 55χρονου

Ο 55χρονος όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε, ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό». Η εκδοχή αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα καταθέτει η 31χρονη. Η δικαστική αξιολόγηση θα εστιάσει, στο εάν υπήρχε κλίμα φόβου, ανισορροπία ισχύος και διαρκής εξαναγκασμός, στοιχεία που αν επιβεβαιωθούν ακυρώνουν κάθε έννοια συναίνεσης. Οι ανακριτικές αρχές θα σταθμίσουν την εσωτερική συνέπεια των δύο εκδοχών, τα αντικειμενικά ευρήματα και τυχόν συμπληρωματικές καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η συνεισφορά της κοινωνικής υπηρεσίας στην αποκάλυψη της αλήθειας

Στον φάκελο περιλαμβάνεται αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που λειτούργησε ως καταλύτης. Επισκέψεις και αξιολογήσεις των συνθηκών διαβίωσης οδήγησαν στη διατύπωση υποψιών για ενδοοικογενειακή βία και στην αποστολή της υπόθεσης στην Εισαγγελία. Τα πρώτα υπηρεσιακά σημειώματα περιγράφουν ενδείξεις απομόνωσης και ανάγκη άμεσης προστασίας των ανηλίκων. Η εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση έθεσε από νωρίς ως προτεραιότητα την ψυχολογική στήριξη της 31χρονης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος των παιδιών.

Ο 55χρονος αφού συνελήφθη, οδηγήθηκε άμεσα στον ανακριτή, όπου του διορίστηκε δικηγόρος και έλαβε προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.