Η προσπέραση αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους, αλλά και πιο απαιτητικούς ελιγμούς για έναν οδηγό, η οποία ωστόσο αν και είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Κάτι που πολλοί -ίσως- οδηγοί αγνοούν, είναι αν ο οδηγός έχει το δικαίωμα να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, προκειμένου να πραγματοποιήσει προσπέραση με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα. Ο ΚΟΚ ωστόσο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, αφού πουθενά δεν αναφέρεται, ότι μπορεί ο οδηγός να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, ακόμα και για λόγους ασφαλούς ολοκλήρωσης της προσπέρασης. Αυτό σημαίνει, ότι τα όρια ταχύτητας ισχύουν κανονικά και κατά τη διάρκεια του ελιγμού. Επομένως, αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας, έστω και στιγμιαία για να προσπεράσει, θεωρείται παράβαση και επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και κυρώσεις.

Τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του δρόμου. Στις κατοικημένες περιοχές το νέο γενικό όριο ταχύτητας έχει μειωθεί στα 30 χλμ./ώρα, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις όπως μονόδρομοι με δύο λωρίδες ή δρόμοι διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα, όπου το όριο παραμένει στα 50 χλμ./ώρα, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση, που να ορίζει διαφορετικά. Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, το όριο ισχύει απαρέγκλιτα και κατά την προσπέραση. Εκτός κατοικημένων περιοχών τα όρια για τα επιβατικά Ι.Χ. ορίζονται στα 90 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, στα 110 χλμ./ώρα στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και στα 130 χλμ./ώρα στους αυτοκινητόδρομους.

Η παραβίαση των ορίων ταχύτητας, κατά την προσπέραση ή μη, επιφέρει αυστηρά πρόστιμα. Για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα το πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ, ενώ για υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα φθάνει τα 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπου η ταχύτητα υπερβαίνει τα 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο ή τα 130 χλμ./ώρα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα. Τέλος, για ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι όσο αναγκαία και αν φαίνεται μια προσπέραση, ο οδηγός οφείλει να την εκτελεί πάντα εντός των νόμιμων ορίων ταχύτητας. Η υπέρβαση του ορίου, ακόμα και για ελάχιστα δευτερόλεπτα, δεν επιτρέπεται από τον ΚΟΚ και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.