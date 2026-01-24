Πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας σε Σεπόλια και Κολωνό, με αφετηρία τον σταθμό Μετρό Σεπολίων, με αφορμή τη δεύτερη βαθμολογική εκδίκαση της υπόθεσης μαστροπείας και βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια», ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και εκφράζουν στήριξη στην οικογένεια του θύματος.

Στη διαμαρτυρία ήταν παρούσες διμοιρίες των ΜΑΤ που παρακολούθησαν την πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη κατήγγειλε προσπάθεια επιρρίψεων ευθυνών στην οικογένεια του θύματος.

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα σε Σεπόλια και Κολωνό, με αφετηρία τον σταθμό του Μετρό Σεπολίων, με αφορμή την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης μαστροπείας και βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη – Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια». Το πλήθος φώναξε συνθήματα ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και δηλώνοντας τη στήριξή του στην οικογένεια του θύματος. Στο σημείο είχαν παραταχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ που ακολούθησαν το σώμα της πορείας σε Σεπόλια και Κολωνό.

Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη: «Επιχειρούν να επιρρίψουν την ευθύνη στην οικογένεια»

Σε κείμενό της για την έναρξη του Εφετείου, η «Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη» επισημαίνει πως «η επιζώσα, τα αδέρφια της και το κίνημα αλληλεγγύης από την αρχή φώναζαν την αθωότητα» της μητέρας, η οποία πρωτόδικα είχε κηρυχθεί αθώα για τις βασικές κατηγορίες της μαστροπείας.

Με αφορμή την εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τη μητέρα, η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για προσπάθεια «μετακύλισης και πάλι της ευθύνης στην οικογένεια». Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «σύστημα συγκάλυψης» που «χρειάζεται την ενοχή της μάνας ως αντίβαρο στο εφετείο», υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη φανερώνει μια δικαιοσύνη «βαθιά ταξική και πατριαρχική».

Υπογραμμίζουν ότι η αρχική αθώωση της μητέρας επετεύχθη επειδή «η γειτονιά του Κολωνού και ευρύτερα αλληλέγγυος κόσμος έχτισαν βήμα το βήμα την προστασία της επιζώσας», ενώ κλείνοντας, δηλώνουν πως «όπως και στην πρώτη δίκη έτσι και τώρα, χτίζουμε ασπίδα προστασίας γύρω από την οικογένεια», καταγγέλλοντας παράλληλα περιστατικά εκφοβισμού από καταδικασθέντες που κυκλοφορούν ελεύθεροι λόγω αναστολής.