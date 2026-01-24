Ανακοινώθηκαν οι τιμές των ανανεωμένων Seat Ibiza και Arona.

Φέρουν νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με νέο ηχοσύστημα με έξι ηχεία, ένα subwoofer και έναν ενισχυτή 300W. Η ασύρματη φόρτιση smartphone είναι πλέον διαθέσιμη στα 15W.

Προσφέρεται ο ατμοσφαιρικός 1.000άρης MPI κινητήρας απόδοσης 80 ίππων με 93 Nm ροπής (μόνο στο Ibiza), ενώ υπάρχουν επίσης ο 1.000άρης TSI απόδοσης 95 ίππων με 175 Nm ροπής και 115 ίππων με 220 Nm ροπής, όπως και ο 1.5 TSI απόδοσης 150 ίππων με 250 Nm ροπής.

Τιμές

Μοντέλο Τιμή Έκπτωση Τελική Τιμή Ibiza 1.0 80HP Business 17.190 ευρώ 500 ευρώ 16.690 ευρώ 1.0 ECO TSI 95HP Business 18.190 ευρώ 500 ευρώ 17.690 ευρώ 1.0 ECO TSI 115HP FR 20.190 ευρώ 500 ευρώ 19.690 ευρώ 1.0 ECO TSI 115HP FR DSG 21.990 ευρώ 500 ευρώ 21.490 ευρώ 1.5 ECO TSI 150HP FR DSG 24.990 ευρώ 500 ευρώ 24.490 ευρώ Arona 1.0 ECO TSI 95HP Style 19.490 ευρώ 500 ευρώ 18.990 ευρώ 1.0 ECO TSI 115HP FR 21.490 ευρώ 500 ευρώ 20.990 ευρώ 1.0 ECO TSI 115HP FR DSG 23.290 ευρώ 500 ευρώ 22.790 ευρώ 1.5 TSI ACT EVO 150HP FR DSG 27.490 ευρώ 500 ευρώ 26.990 ευρώ