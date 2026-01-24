Ανακοινώθηκαν οι τιμές των ανανεωμένων Seat Ibiza και Arona.

Φέρουν νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με νέο ηχοσύστημα με έξι ηχεία, ένα subwoofer και έναν ενισχυτή 300W. Η ασύρματη φόρτιση smartphone είναι πλέον διαθέσιμη στα 15W.

Προσφέρεται ο ατμοσφαιρικός 1.000άρης MPI κινητήρας απόδοσης 80 ίππων με 93 Nm ροπής (μόνο στο Ibiza), ενώ υπάρχουν επίσης ο 1.000άρης TSI απόδοσης 95 ίππων με 175 Nm ροπής και 115 ίππων με 220 Nm ροπής, όπως και ο 1.5 TSI απόδοσης 150 ίππων με 250 Nm ροπής.

Τιμές

ΜοντέλοΤιμήΈκπτωσηΤελική Τιμή
Ibiza
1.0 80HP Business17.190 ευρώ500 ευρώ16.690 ευρώ
1.0 ECO TSI 95HP Business18.190 ευρώ500 ευρώ17.690 ευρώ
1.0 ECO TSI 115HP FR20.190 ευρώ500 ευρώ19.690 ευρώ
1.0 ECO TSI 115HP FR DSG21.990 ευρώ500 ευρώ21.490 ευρώ
1.5 ECO TSI 150HP FR DSG24.990 ευρώ500 ευρώ24.490 ευρώ
Arona
1.0 ECO TSI 95HP Style19.490 ευρώ500 ευρώ18.990 ευρώ
1.0 ECO TSI 115HP FR21.490 ευρώ500 ευρώ20.990 ευρώ
1.0 ECO TSI 115HP FR DSG23.290 ευρώ500 ευρώ22.790 ευρώ
1.5 TSI ACT EVO 150HP FR DSG27.490 ευρώ500 ευρώ26.990 ευρώ
