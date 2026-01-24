Ανακοινώθηκαν οι τιμές των ανανεωμένων Seat Ibiza και Arona.
Φέρουν νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με νέο ηχοσύστημα με έξι ηχεία, ένα subwoofer και έναν ενισχυτή 300W. Η ασύρματη φόρτιση smartphone είναι πλέον διαθέσιμη στα 15W.
Προσφέρεται ο ατμοσφαιρικός 1.000άρης MPI κινητήρας απόδοσης 80 ίππων με 93 Nm ροπής (μόνο στο Ibiza), ενώ υπάρχουν επίσης ο 1.000άρης TSI απόδοσης 95 ίππων με 175 Nm ροπής και 115 ίππων με 220 Nm ροπής, όπως και ο 1.5 TSI απόδοσης 150 ίππων με 250 Nm ροπής.
Τιμές
|Μοντέλο
|Τιμή
|Έκπτωση
|Τελική Τιμή
|Ibiza
|1.0 80HP Business
|17.190 ευρώ
|500 ευρώ
|16.690 ευρώ
|1.0 ECO TSI 95HP Business
|18.190 ευρώ
|500 ευρώ
|17.690 ευρώ
|1.0 ECO TSI 115HP FR
|20.190 ευρώ
|500 ευρώ
|19.690 ευρώ
|1.0 ECO TSI 115HP FR DSG
|21.990 ευρώ
|500 ευρώ
|21.490 ευρώ
|1.5 ECO TSI 150HP FR DSG
|24.990 ευρώ
|500 ευρώ
|24.490 ευρώ
|Arona
|1.0 ECO TSI 95HP Style
|19.490 ευρώ
|500 ευρώ
|18.990 ευρώ
|1.0 ECO TSI 115HP FR
|21.490 ευρώ
|500 ευρώ
|20.990 ευρώ
|1.0 ECO TSI 115HP FR DSG
|23.290 ευρώ
|500 ευρώ
|22.790 ευρώ
|1.5 TSI ACT EVO 150HP FR DSG
|27.490 ευρώ
|500 ευρώ
|26.990 ευρώ