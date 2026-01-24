Η BWT Alpine Formula One Team παρουσίασε τη νέα αγωνιστική εμφάνιση (livery) του μονοθεσίου A526, για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η παρουσίαση έγινε με πρωτότυπο τρόπο, επανω σε κρουαζιερόπλοιο της MSC World Europa της MSC Cruises, μιας και η αγωνιστική ομάδα θέλει να δείξει τη συνεργασία της ομάδας με την MSC Cruises.

Από τα καταστρώματα του MSC World Europa, που είναι αγκυροβολημένο στη Βαρκελώνη, η ομάδα αποκάλυψε το Alpine A526 – το ολοκαίνουργιο μονοθέσιο, που κατασκευάστηκε για να ανταποκριθεί στους ριζοσπαστικούς νέους τεχνικούς κανονισμούς που εισήχθησαν αυτή τη σεζόν.

Ο Flavio Briatore δήλωσε: “Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την BWT Alpine Formula One Team. Είναι μεγάλη μας χαρά να ξεκινάμε τη σεζόν μας εδώ στη Βαρκελώνη, καθώς προετοιμαζόμαστε για μια σεζόν που αναμφίβολα θα είναι μοναδική στην ιστορία της Formula One.”