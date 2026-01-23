Μια θρασύτατη κλοπή διαμαντένιου δαχτυλιδιού αξίας περίπου 6.000 λιρών καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε κοσμηματοπωλείο στο Ντόρσετ της Αγγλίας, με δράστιδα μια γυναίκα που ανήκε σε γνωστή ρουμανική σπείρα κλεφτών.

Η 33χρονη Κλαούντια Ρόστας, μέλος συμμορίας που ταξίδευε στη χώρα εξαπατώντας κοσμηματοπώλες, μπήκε στο οικογενειακό κατάστημα Hamilton’s στο Κράιστσερτς και εκτέλεσε μια «περίτεχνη» απάτη μπροστά στα μάτια των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το βίντεο, η γυναίκα ζήτησε να της τυλίξουν δώρο ένα δαχτυλίδι αξίας 5.750 λιρών, πριν προσποιηθεί ότι αλλάζει γνώμη. Ενώ ζητούσε διαφορετικό χαρτί και κορδέλες, εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που η υπάλληλος γύρισε το κεφάλι της για να αφαιρέσει διακριτικά το δαχτυλίδι, να κλείσει το κουτί και να το επιστρέψει πίσω.

Στη συνέχεια, προσποιήθηκε ότι δεν είχε αρκετά χρήματα, λέγοντας πως θα τα πάρει από τη μητέρα της που βρισκόταν –υποτίθεται– έξω από το κατάστημα. Οι υπάλληλοι περίμεναν την επιστροφή της, μόνο για να διαπιστώσουν πως το κουτί ήταν άδειο.

Η Ρόστας και τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας είχαν στο παρελθόν καταδικαστεί για παρόμοιες κλοπές σε περιοχές όπως το Τίσαιντ, το Κεντ, το Ντέβον, το Λονδίνο, το Μπράντφορντ και το Ρόδεραμ, με δράση που εκτεινόταν πάνω από δέκα χρόνια.

Η σύλληψη και η ποινή

Η Ρόστας ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών και συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ, μετά την επιστροφή της από τη Ρουμανία. Την περίοδο εκείνη τελούσε ήδη υπό αναστολή για παρόμοιο αδίκημα στο Κεντ.

Παραδέχθηκε την ενοχή της, ωστόσο απέφυγε τη φυλάκιση, καθώς ο συνήγορός της επικαλέστηκε το γεγονός ότι φροντίζει τον ανήλικο γιο της, ο οποίος πάσχει από ανίατη ασθένεια. Το δικαστήριο της επέβαλε 26 εβδομάδες φυλάκιση με αναστολή και απαγόρευση εισόδου σε όλα τα καταστήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας – εκτός από τρόφιμα και φαρμακεία – για ένα έτος.

Ο δικηγόρος της, Γκάι Γκόσερον, ανέφερε ότι η κατηγορούμενη κέρδισε 750 λίρες από την κλοπή, τις οποίες χρησιμοποίησε για να παράσχει φροντίδα στον άρρωστο γιο της. Επισήμανε επίσης ότι είχε χάσει ένα ακόμα παιδί από καρκίνο το 2022, ενώ ο 12χρονος γιος της πάσχει από λευχαιμία και όγκο στον εγκέφαλο, με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής.

Η δικαστής Όρλα Όστιν χαρακτήρισε τη Ρόστας «ανέντιμη γυναίκα» με «περιορισμένη μεταμέλεια», σημειώνοντας: «Ήταν μια προσεκτικά σχεδιασμένη, σκόπιμη πράξη απόσπασης προσοχής. Είσαι ικανή κλέφτρα και χρησιμοποίησες την επιδεξιότητά σου για να αφαιρέσεις το δαχτυλίδι, το οποίο πλέον δεν μπορεί να ανακτηθεί».

Η δικαστής πρόσθεσε ότι, παρά τις «σοβαρές επιφυλάξεις» της για την ειλικρίνεια της κατηγορουμένης, αποφάσισε να της δώσει «μία τελευταία ευκαιρία» αναστέλλοντας την ποινή της.