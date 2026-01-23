Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη μεγάλη νίκη με τη Λεβερκούζεν και πλέον κοιτάει μπροστά και την αναμέτρηση με τον Βόλο αύριο, Σάββατο (24/1, 17:00) στο Φάληρο, για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την ενέργεια που έχει απομείνει στους παίκτες του μετά το ματς της Τρίτης με τους Γερμανούς, για το ροτέισον που ετοιμάζει αύριο, για τη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του και να μην σκέφτονται τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00) και τόνισε πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Απλώς κάποιοι παίκτες δεν βρίσκονται ακόμα στο 100% της αποκατάστασης μετά από ένα τόσο έντονο ματς που προηγήθηκε.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το πόση ενέργεια υπάρχει στην ομάδα του μετά την υπερπροσπάθεια της Τρίτης:

«Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στην Λεβερκούζεν έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ωστόσο έχουμε πολλούς παίκτες ακόμα που δεν έπαιξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές κόντρα στον Βόλο».

Για το πόσο εύκολο είναι να πείσει τους παίκτες να μην σκέφτονται το ματς με τον Άγιαξ:

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ένα παιχνίδι λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Όσο σημαντικό κι αν είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στον Βόλο».

Για το αν το ματς με τον Βόλο μπορεί να είναι μια ευκαιρία για παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής έως τώρα:

«Υπάρχουν παιχνίδια κάθε τρεις μέρες και είναι φυσιολογικό να χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας και ελπίζουμε όλοι οι παίκτες, που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και που δεν έχουν παίξει πολύ στα τελευταία παιχνίδια, να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν».

Για το αν έχει προβλήματα τραυματισμών:

«Δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια πως δεν έχουμε κάποιον τραυματία. Έχουμε όμως παίκτες που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί στο 100% από το προηγούμενο παιχνίδι».